Financial Times: Венгрия прокладывает путь для трубопровода «Газпрома»

Эндрю Бирн в своей статье, которая называется «Венгрия прокладывает путь для трубопровода «Газпрома»», опубликованной в британской газете Financial Times, сообщает о том, что правительство Венгрии проигнорировало предупреждения Брюсселя относительно строительства газопровода – проект, который продвигает Кремль, – приняв закон, который позволит продолжить работу над ним, из-за чего начали говорить о сдвиге в энергетической политике Венгрии в сторону России.

В понедельник венгерские власти утвердили закон, который изменит национальные правила закупок для трубопроводов. Но чиновники признают, что эта поправка была разработана для того, чтобы опередить юридические возражения Брюсселя на счет строительства проекта «Южный поток», который депутаты от оппозиции называют частью российской «энергетической империи».

Отвечая во вторник на предупреждение Европейской комиссии о том, что критерии для заключения контрактов о строительстве нефтепровода должны быть обнародованными, правительство Венгрии заявило, что критерии будут опубликованы в «должное время», и что все проблемы с проектом, которые вызывают возражения, будут решены своевременно. Брюссель уже начал судебное разбирательство в отношении болгарского правительства по обвинению в нарушении закона о закупках на фазе строительства проекта. По словам представителей ЕС, этот газопровод не может функционировать законно в соответствии с энергетическими правилами ЕС, поскольку «Газпром» владеет 50 % акций инфраструктуры, и ему принадлежит монополия на поставки.

Венгрия является одним из четырех государств-членов ЕС, через территорию которых проходит трубопровод «Южный поток», по которому газ должен транспортироваться в обход Украины по дну Черного моря, чтобы лишить украинские власти возможности прерывать поставки газа в Европу.

Критики проекта, в том числе американские чиновники, говорят, что энергетическая политика Венгрии приближает ее к российской орбите. Будапешт подписал соглашение о резервных поставках газа с «Газпромом» в сентябре и через несколько дней после этого остановил реверс газа в Украину. Ранее в этом году венгерское правительство согласилось заключить договор на сумму 10 млрд евро о финансировании Кремлем ремонтных работ на АЭС «Пакш». Между тем, правительство Виктора Орбана продолжает ставить под вопрос санкции ЕС в отношении России.

Аналитики говорят, что некоторые недавние сдвиги в энергетической политике имеют смысл для Венгрии, но, в совокупности, они сомнительны.

«Маленькие страны получают выгоду от своей роли в транзите газа, и для многих из этих стран это совершенно бесплатно», – сказал Андрей Носко, специалист по энергетическим вопросам из Будапешта, который отметил, что предыдущие правительства также поддерживали строительство трубопровода.

«Но если посмотреть на то, как, выполняется договор с «Газпромом» о хранении газа, и на решение об АЭС «Пакш» – это говорит о том, что политика становится еще более пророссийской, чем ожидалось, и это вызывает беспокойство», – сказал он.

Депутаты от оппозиции недавно раскритиковали соглашения с «Газпромом» и Россией, назвав их «особой услугой» для Москвы.

«Южный поток» мог бы принести пользу Венгрии, если бы это способствовало диверсификации наших источников поставок, но весь газ по-прежнему поступает из России, поэтому в этом нет никакой выгоды», – сказала Бернадетт Шель, депутат от оппозиционной партии LMP.

«Это касается не только газа и энергии – это изменения во внешней политике. В энергетической политике Орбан делает акцент на более тесные связи с Россией, и это очень страшно для Венгрии».

Венгерские чиновники говорят, что остальные возражения Еврокомиссии связаны с эксплуатацией трубопровода, а не с его строительством. В заявлении Министерства иностранных дел Венгрии говорилось о том, что «Южный поток» усилит энергетическую безопасность в Центральной Европе и, что проект должен соответствовать третьему энергетическому пакету ЕС. «Мы надеемся, что Еврокомиссия будет продолжать обсуждения с российской стороной и решение, которое будет устраивать все заинтересованные стороны, удастся найти».