В США напоминают: конструктивные шаги РФ в отношении Украины могут способствовать ослаблению санкций

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Вашингтоне сказал пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест (трансляция брифинга происходила на сайте Белого Дома).

В частности, Эрнеста спросили, имеют ли введенные санкции против России влияние на мир и стабильность в мире.

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Пресс-секретарь Белого Дома пояснил, что ”достаточно четко понятно, что негативное влияние на глобальную безопасность и благополучие является наиболее значимым, когда речь идет о дестабилизирующих действиях России, которые она сделала в отношении Украины”. При этом он добавил, что базовыми являются международные нормы, согласно которым неприемлемо для ”больших стран” вмешиваться в дела ”малых стран” за пределами их границы.

”Эти другие суверенные страны должны иметь возможность, их граждане должны иметь возможность определять свое будущее. И это является международным принципом, который Соединенные Штаты и наши европейские союзники сейчас отстаивают”, - сказал Эрнест.

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В этой связи он напомнил, что США в тесной связи с европейскими союзниками поддерживая украинский народ ввели в действие режим санкций в отношении России, которые сейчас имеют ощутимое влияние на российскую экономику.

Вместе с тем он напомнил, что президент США Барак Обама в начале осени после усиления санкций четко заявил, что ”международное сообщество готово в ответ на конструктивные шаги по стороны России начать ослаблять действие режима санкций”.

Таким образом, по его словам возникает вопрос, воспользуется ли Россия такой возможностью.