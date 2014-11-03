Германия уже исключила возможность отмены санкций против РФ

Такое заявление сделал в Берлине спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт. По его словам, псевдовыборы не соответствуют минским договоренностям, потому в Берлине не понимают официальных заявлений из Москвы, которые признают "голосование", организованное сепаратистами, передает DW.DE.

Читайте такжеМеркель: "Мы не видим возможности вести речь об отмене санкций"

Вместе с тем, как передает "ЕвроПравда" со ссылкой на немецкое издание TagesSpiegel, Штеффен Зайберт также заявил, что в ситуации, сложившейся на юго-востоке Украины, исключается возможность отмены Евросоюзом санкций против России. "Если ситуация будет ухудшаться, может возникнуть необходимость усилить санкции", - передает его слова немецкое издание.

Ранее министерство иностранных дел РФ распространил заявление, в котором говорится, что Россия уважает выбор юго-востока Украины и выражает готовность и в дальнейшем способствовать решению украинского кризиса.