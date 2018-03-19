ЕС един в поддержке полного выполнения Минских соглашений и проведения реформ в Украине - Могерини

19:21, 19 марта 2018
Политика
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Федерика Могерини / REUTERS

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Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом она заявила в понедельник в Брюсселе на пресс-конференции по завершении заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, на котором обсуждался украинский вопрос.

Могерини назвала обсуждение ситуации в Украине «очень важной дискуссией, особенно с учетом нашей сильной политики непризнания аннексии Крыма».

По ее словам, министры обсудили «два трека» по Украине. «Прежде всего, это касается нашей поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины и нашей полной приверженности поддержке и помощи в полном выполнении Минских договоренностей. Второе, но не менее важное, это наша поддержка процесса реформ в Украине. Мы обсудили это с министрами. Я зарегистрировала полное единство по обоим элементам нашей политики», - отметила высокий представитель ЕС.

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Теги: #Евросоюз#Минские соглашения#реформы в Украине#Федерика Могерини