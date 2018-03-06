Спецпредставитель США по Украине о "Минске": предусматривает роспуск "ЛНР" и "ДНР"
Минские соглашения предусматривают восстановление территориальной целостности Украины и роспуск самопровозглашенных "республик" на Донбассе.
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Об этом в своем Twitter написал специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер.
"Целью Минских соглашений (подписанных главарями так называемых "ЛНР" и "ДНР") является восстановление территориальной целостности Украины и конституционного порядка. Реализация Минска равна роспуску этих незаконных структур. Нежелание расформировать – это нежелание выполнять Минские соглашения", – подчеркнул Волкер.
Как сообщал УНИАН, 3 марта Волкер заявил, что созданные Россией оккупационные образования «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе должны быть ликвидированы, поскольку не отвечают Конституции Украины.
The purpose of the Minsk agreements (which leaders of so-called LPR/DPR signed) is to restore ukraine's territorial integrity & constitutional order. Implementing Minsk = dissolution of these illegal structures. Unwillingness to disband = unwillingness to implement Minsk. https://t.co/sbcypfgBmt— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) March 5, 2018