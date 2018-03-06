Спецпредставитель США по Украине о "Минске": предусматривает роспуск "ЛНР" и "ДНР"

На такой позиции американский дипломат отмечает уже не впервые.

Минские соглашения предусматривают восстановление территориальной целостности Украины и роспуск самопровозглашенных "республик" на Донбассе.

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Об этом в своем Twitter написал специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер.

"Целью Минских соглашений (подписанных главарями так называемых "ЛНР" и "ДНР") является восстановление территориальной целостности Украины и конституционного порядка. Реализация Минска равна роспуску этих незаконных структур. Нежелание расформировать – это нежелание выполнять Минские соглашения", – подчеркнул Волкер.

Как сообщал УНИАН, 3 марта Волкер заявил, что созданные Россией оккупационные образования «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе должны быть ликвидированы, поскольку не отвечают Конституции Украины.