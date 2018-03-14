МВД объявило в розыск предполагаемого заказчика убийства Вороненкова

Российский криминальный авторитет Тюрин обвиняется по статье "умышленное убийство".

Национальной полицией Украины объявлен в розыск криминальный авторитет Владимир Тюрин, которого обвиняют в заказе убийства депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Соответствующая информация обнародована на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Как отмечается, лицо скрывается от органов прокуратуры и датой исчезновения является 10 октября 2017 года. Тюрин обвиняется по статье 115 (умышленное убийство) ч.2 п.6, п.11, п.12.

Читайте такжеУбитый в Харькове Аксельорд причастен к убийству Вороненкова – политологКак сообщал УНИАН, бывшего депутата Госдумы РФ Вороненкова убили 23 марта 2017 года в центре Киева. В результате перестрелки были ранены охранник Вороненкова и сам нападавший Павел Паршов, который позже скончался от ранений.

9 октября генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех участников группы, причастных к убийству.

По данным следствия, Паршов, который стрелял в Вороненкова, был в сговоре с гражданами Украины Василенко, Лосем, Левенцом и Тарасенко. Лось и Тарасенко задержаны. Юрий Василенко и Ярослав Левенец находятся в розыске за пределами Украины.

Луценко также сообщил, что заказчиком убийства Вороненкова был подконтрольный ФСБ криминальный авторитет Владимир Тюрин. По его словам, у Тюрина был личный мотив для убийства - 8 лет тому назад он был гражданским мужем Марии Максаковой - жены Вороненкова.

Тюрин согласился на финансирование и организацию преступления в обмен на преференции со стороны российских спецслужб по контролю криминальных группировок на территории России и некоторых стран СНГ. По версии следствия, убийство готовилось вместе с руководством ФСБ России.