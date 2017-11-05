Теракты в Украине: диверсии против украинцев, "рука Кремля" или бизнес-разборки авторитетов (видео)

С началом войны взрывы среди улицы стали привычным явлением. Версии сыплются одна за другой, но только и слышно: рука Кремля, Путин, Кадыров. Но следует взглянуть на теракты в Украине с другой точки зрения. Как Украину заполонили бандиты из Грузии, Чечни и других регионов и что им здесь нужно. Взрывы по всей стране, от которых страдают обычные люди. Против кого эти диверсии: против страны, украинцев или конкретных лиц? А также, как террористы закладывают взрывчатку в машины и почему почерк во всех взрывах в Украине похож. Об этом говорится в сюжете «Украинских сенсаций».

Украину накрыла волна громких убийств: Павел Шеремет, Максим Шаповал, Тимур Махаури, Денис Вороненков, Амина Окуева и др. Все они погибли то ли от наглых взрывов среди белого дня, то ли от бандитских пуль прямо в центре столицы.

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В выпусках новостей мы слышим о смерти известных людей, но каждый день убивают и простых граждан.

Последний год в Украине – год наглых убийств. И наглые убийцы гуляют на свободе. От большого мегаполиса до маленьких городов – фактически здесь, у себя дома, украинцы давно не чувствуют себя в безопасности, ведь террористические действия добрались до самого сердца страны. Столица становится местом разборок бандитов, которые заполонили страну.

Кто же осмелился превратить мирные города Украины на поле боя и почему правоохранители не в состоянии предотвратить теракты, которые угрожают каждому. Действительно ли каждый взрыв - дело той самой страшной «руки Кремля»? Может следует искать заказчиков среди других?

«Когда идет война, когда есть агрессор, то происходит такое и в столице. И может происходить и в крупных городах. И к этому надо быть готовым и противодействовать этому явлению. Дестабилизируя столицу, можно дестабилизировать всю страну. Методы 90-х годов, которые были забыты, как видим, возвращаются», - убежден политический эксперт.

Средняя статистика взрывов по обычным украинских городах – 6-8 взрывов на год и не все полиция расследует как теракт. За последние 2 года только в Киеве было зафиксировано 27 взрывов от разрывов гранат до подрывов машин.

«Если рассматривается одна версия, что это может быть деятельность только вражеской спецслужбы и что это РФ, то, безусловно, некоторые преступные группировки начнут использовать такую тактику для того, чтобы впоследствии свернуть все на вражеские спецслужбы», - уверяет эксперт.

Произошел взрыв – виноваты российские спецслужбы: удобный способ для криминальных банд переводить стрелки туда, в Кремль.

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В украинском Госстате подсчитали: с января по сентябрь 2017 года в результате преступных деяний погибло 5 тысяч человек. Для сравнения за 2013 год указано, что от преступных деяний погибли 2042 человека.

По данным полиции в этом году произошло уже 1243 умышленных убийств и покушений на убийство.

«Очень много криминальных группировок перекочевало к нам из Грузии, с Кавказа. И такие войны они ведут между собой за передел» - отмечает эксперт.

Отдельная история - диверсии или терроризм на военных складах. Почему один и тот же почерк натолкнул следователей на версию о халатности. Гремело в Балаклее, Сватово, Лозовой, Новобогдановке, под Донецком и в Калиновке. Системно уничтожаются крупнейшие склады боеприпасов. Халатное отношение к безопасности стратегических объектов на третьем году войны – недопустимо.

В Украине наряду с вражескими спецслужбами неплохо адаптировались и бандиты. Им, наверное, очень удобно и безопасно маскировать свои уголовные деяния под теракты, которые годами не расследуют и не раскрывают. И это, похоже, устраивает всех, кроме простых украинцев. В своей же стране люди не чувствуют себя в безопасности.