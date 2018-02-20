Глава МИД Дании назвал лучший ответ на российскую агрессию против Украины

Самуельсен считает, что успешные реформы в Украине являются лучшим ответом на российскую агрессию и дезинформацию.

Украина много сделала на пути к превращению в современное европейское общество. В частности, страна продвигается в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС, включая его торговую часть, а украинцы с недавних пор имеют право на безвизовые поездки в страны ЕС.

Читайте такжеДания поддерживает дальнейшее давление на российского агрессора ради урегулирования на Донбассе – МИДОб этом в своей статье для ЕвроПравды написал министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен. "Вы одобрили ключевое законодательство для реформ в сферах правосудия, государственного управления, децентрализации и экономического развития, приняты критически необходимые реформы социального сектора – пенсионная, образовательная и медицинская", - написал он.

Он отметил, что не думает, что кто-нибудь ожидал легкости в выполнении программы реформ такого масштаба, а потому не удивительно, что перед Украиной остаются важные вызовы. По его мнению, чтобы прогресс Украины стал действительно необратимым, нужно полностью внедрить в жизнь те изменения, которые уже одобрены, и одновременно – продвигать реформы в новых сферах.

"Процесс реформирования уже достиг критического момента, и есть мощные силы, которые противостоят реформам – потому что чувствуют личную угрозу от изменений в Украине",- отметил дипломат. "В Украине слышны мнения о том, что существует риск отката реформ. И мы должны не позволить этому случиться. В последний год перед выборами украинское правительство должно проявить незаурядную решительность и достичь результатов даже в "болезненных" реформах. Это необходимо, чтобы предотвратить "усталость от реформ" и разочарование среди украинцев", - подчеркнул глава МИД Дании.

Он считает, что ключом к успеху реформ является борьба с коррупцией, а создание независимого антикоррупционного суда является необходимым условием для дальнейшего прогресса.

"Вместе с тем мы не должны забывать, что реформы проводятся в сложных условиях, на фоне российской агрессии", - напомнил дипломат, добавив, что его страна и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

"Украина находится не только на передовой военной агрессии России, но также под прицелом других методов гибридной войны: кампаний по дезинформации, кибератак и экономического давления. Пытаясь подорвать прозападные настроения в обществе, Россия преследует более широкую цель. Ее цель – уничтожить европейское и евроатлантическое единство", - написал дипломат, добавив, что то, что "мы поддерживаем Украину и помогаем формировать ее устойчивость к внешнему воздействию, действительно чрезвычайно важно".

"Считаю, что успешные реформы в Украине являются лучшим ответом на российскую агрессию и дезинформацию. Украина имеет достойный потенциал, и благодаря реформам способна стать устойчивой, процветающей и хорошо функционирующей демократией и предоставить своим гражданам возможность для полной самореализации", - подчеркнул Самуэльсен.

Он отметил, что и для Дании, и для всей Европы успех Украины имеет стратегическое значение. "Мы и в дальнейшем будем поддерживать стремление украинских граждан к изменениям и идти к тому будущему, которое они сами для себя выбирают. Конференция по вопросам украинских реформ в Копенгагене 27 июня станет прекрасной возможностью еще раз это подтвердить", - подытожил Самуэльсен.