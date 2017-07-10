Министр иностранных дел Дании: Борьба Украины – это борьба Европы

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил, что его страна будет решительно поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией и осудил действия Владимира Путина в Украине, пишет 24 канал.

Так, на страницах датского издания Jyllands-Posten дипломат написал, что "ни одна страна не имеет права аннексировать или захватывать территорию другой страны с помощью военной силы".

"С 2014-го Дания стоит в первых рядах среди тех, кто готов поддержать украинцев в их праве на свободную и успешную Украину. Поддержка невероятно важна, ведь когда одна страна выбирает путь демократии и реформ, это не должно приводить к вмешательству и агрессии со стороны другой страны", – заметил датский политик.

Читайте такжеПремьер Дании считает необходимым продолжать международное давление на Россию

По мнению Самуэльсен, лучшим ответом на российскую агрессию станет "стабильная, демократическая и реформированная Украина".

"Украина с надежной правовой системой, свободным предпринимательством и цветущим гражданским обществом докажет, в том числе жителям Донбасса и соседних стран, что демократия и успех возможны в бывшей советской республике", – утверждает он.

Однако, как говорится дальше, коррупция остается серьезной проблемой Украины. Те, кому была выгодна старая коррумпированная система, изо всех сил борются за то, чтобы сохранить свои привилегии, продолжает глава МИД Дании. Поэтому необходимо провести реформирование правовой системы сильным украинским руководством. В связи с этим стране нужна существенная поддержка ЕС и международного сообщества.

Читайте такжеПорошенко в Дании: Россия подрывает усилия по восстановлению мирного процесса на Донбассе

"Борьба Украины – это борьба Европы. Сейчас в Украине на карту поставлены важнейшие принципы: ни одна страна не имеет права аннексировать, захватывать территорию или пытаться изменить границы другой страны с помощью военной силы. Это идет вразрез с международным правом и теми ценностями, которые стали краеугольным камнем нашего европейского сотрудничества", – заключает Самуэльсен.