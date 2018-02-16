В Варшаве проходят польско-украинские переговоры по "антибандеровскому" закону (фото)

Стороны попытаются начать диалог с целью снятия напряжения в двусторонних отношениях.

В Варшаве проходит заседание украинско-польской комиссии по историческим вопросам с участием вице-премьер-министров Украины и Польши Павла Розенко и Пётра Глинского.

Об этом в микроблоге Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

«В Варшаве начались украинско-польские переговоры на уровне вице-премьер-министров П.Розенко и П.Глинского», - говорится в сообщении.

В Варшаве начались украинско-польские переговоры на уровне вице-премьер-министров П.Розенко и П.Глинского pic.twitter.com/tZ2Z7NSn72 — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) February 16, 2018

Как сообщал УНИАН, 13 декабря 2017 президент Польши Дуда выразил надежду на решение с Украиной вопросов исторического прошлого в духе добрососедства.

В тот же день президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинско-польскую комиссию по историческим вопросам будут представлять вице-премьер-министры.

Читайте такжеВятрович: информпротивостояние с Польшей приобретает драматический масштаб и РФ этим воспользуетсяОхлаждение в отношениях между Польшей и Украиной наступило после решения Украинского института национальной памяти приостановить польские поисковые и эксгумационные работы на территории Украины. Поводом для этого решения стало разрушение памятника УПА в Грушовичах на Подкарпатье и предыдущих случаев уничтожения украинских мест памяти в Польше.

Польский Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом введена уголовная ответственность за утверждение о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

В польском внешнеполитическом ведомстве разъяснили, что закон о Институте нацпамяти касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные «коллаборационистами нацистского режима».

Президент Украины Петр Порошенко считает, что этот закон не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Польшей и Украиной.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что идея польских парламентариев признать украинскую нацию «преступной», что отображено в законе об Институте нацпамяти, ведет в никуда и провоцирует ответную реакцию.