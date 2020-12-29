В Хорватии от землетрясения пострадало украинское посольство

18:45, 29 декабря 2020
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В то же время украинские дипломаты не пострадали.

Наличие украинских граждан среди пострадавших проверяется / фото REUTERS
Наличие украинских граждан среди пострадавших проверяется / фото REUTERS

В Хорватии в результате землетрясения получило незначительные повреждения здание украинского посольства в Загребе.

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3 баллаОб этом в комментарии УНИАН сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По информации посольства Украины в Хорватии, 29 декабря в 60 км от Загреба было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 6,3. Стихийное бедствие было ощутимо по всей стране. В эпицентре землетрясения нанесен значительный ущерб зданиям и коммуникациям. Здание украинского посольства также получило незначительные повреждения. Сотрудники не пострадали", - отметил Николенко.

Также он сообщил, что наличие украинских граждан среди пострадавших проверяется.

Сейчас посольство Украины в Хорватии открыло «горячую линию», на которую украинские граждане могут обращаться за помощью: +385916051010.

"Рекомендуем гражданам Украины, которые находятся в Хорватии, внимательно следить за сообщениями местных компетентных органов о развитии сейсмологической ситуации. В случае повторных толчков следует безотлагательно покинуть здания, не пользоваться лифтом, избегать пребывания возле линий электропередач и деревьев", - добавил представитель МИД.

Землетрясение в Хорватии

  • В хорватском городе Петриня, расположенном в 50 км от Загреба, произошло землетрясение магнитудой 6,4.
  • Немецкий научно-исследовательский центр по геологическим наукам GFZ сообщил, что землетрясение произошло на глубине 10 км.
  • Вчера, 28 декабря, в районе города Петриня также было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2.

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Автор: Виталий Саенко

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Теги: землетрясениепосольствоХорватия
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