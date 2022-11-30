1 декабря в некоторых областях Украины ожидается настоящая зимняя непогода.

Декабрь в Украине сразу заявит, что он зимний месяц. 1 числа в некоторых областях Украины ожидается 10-градусный мороз и усиление ветра до штормовых порывов. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Ближайшей ночью на Киевщине, Житомирщине, Черниговщине, отдельных районах Винницкой и Хмельницкой областей воздух возьмется ощутимым морозцем, ожидается -5...-10 градусов", - спрогнозировала она.

Однако, по данным синоптика, на остальной территории Украины ночью будет умеренно морозно, -1...-5 градусов, а уже днем 1 декабря температура воздуха повысится до -4°...+1°.

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"Ветер остается восточным, юго-восточным, порывистым, а на востоке и юго-востоке Украины вероятны сильные штормовые порывы, включая водную прибрежную зону", - отметила Наталья Диденко.

По ее словам, завтра и ближайшие несколько дней в Украине будет доминировать сухая погода, без осадков.

"С укреплением мороза усилится гололедица на дорогах и тротуарах - очень осторожно ходите и управляйте!"- предупредила она.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, декабрь-2022 в Украине можно поделить на две части. Первая половина месяца будет хододной и сухой, а во второй половине ожидаются осадки и аномальное тепло.

Ожидается, что настоящая зимняя погода наступит "по расписанию" - с первых дней декабря. В то же время, по данным народного синоптика Станислава Щедрина, декабрь будет самым теплым месяцем этой зимы с достаточным количеством осадков.

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что среднемесячная температура и количество осадков в декабре будет в пределах климатической нормы.

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