По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, вторая половина декабря в Украине будет очень теплой.

В этом году погода в декабре в Украине ожидается переменчивой, с незначительным снежным покровом и чередованием морозов и оттепелей. Первая половина месяца будет холодной и сухой, а вторая - с аномальным теплом и осадками. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

Синпотик пояснил, что первая половина декабря будет проходить под влиянием малоподвижного антициклона арктического происхождения. Атмосферное давление будет превышать норму на 6-10 миллиметров ртутного столба. Вместе с восточными ветрами к нам начнет поступать холодный и сухой континентальный воздух. Температурный фон постепенно снизится до -8...-3 °С в ночное время и до -5...0 °С днем в первой половине декабря.

"Постепенно к концу первой декады и в начале второй декады месяца воздух охладится еще больше - ночью ожидаются значения в пределах -14...-8 °С, днем -8...-2 °С. Несколько теплее будет в южной части, в Крыму и на Закарпатье", - говорит синоптик.

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Приход морозов в большинстве областей состоится на голую землю, а в ближайшие 2 недели осадков не предвидится. Только на крайнем юге и западе периодически ожидается снег, мокрый снег, местами с дождем.

Однако, примерно с 14-16 декабря, синоптические процессы над Европой существенно изменятся.

"Заметно увеличится количество облачности и выше станет вероятность выпадения осадков преимущественно в смешанной фазе (снег, дождь, морось). Вероятно, что вторая половина декабря отметится в Украине как аномально теплая с преобладанием влажных воздушных потоков с запада", - говорит синоптик.

Поэтому, по его прогнозу, прохладная первая половина месяца и теплая вторая компенсируют друг друга, и итоговая среднемесячная температура за декабрь окажется близкой к норме, а в Полесье и северных областях возможно ниже нормы на 1-2 градуса; в Закарпатье, в южной части и Крыма - выше нормы на 1-2 градуса.

"Количество осадков также распределится неравномерно. Первая половина декабря будет сухой, за исключением крайнего юга и запада, а вот вторая половина месяца за счет прохождения циклонов и атмосферных фронтов окажется щедрой на осадки. Итоговая сумма осадков за декабрь в Украине составит около 100-120% от климатической нормы", - спрогнозировал Игорь Кибальчич.

Он подчеркнул, что постоянного снежного покрова не ожидается. В течение декабря его распределение по территории страны будет иметь пятнистый характер как по площади, так и по высоте.

Погода в декабре: что говорят синоптики

Мировой погодный ресурс Wisemeteo прогнозирует, что декабрь 2022 в Украине будет теплым и с небольшим количеством снега.

По данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура в декабре предполагается от 3° мороза до 2° тепла, что в большинстве областей - в пределах нормы. Также в пределах климатической нормы ожидается и количество осадков.

Народный синоптик Станислав Щедрин также прогнозирует, что декабрь 2022 в Украине будет теплым. Он прогнозирует небольшие морозы, но много осадков в виде дождя и мокрого снега.

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