В этом году погода в декабре в Украине будет почти в пределах нормы.

Погода в декабре в Украине в этом году будет почти в пределах климатической нормы. об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Средняя месячная температура предполагается от 3° мороза до 2° тепла, что в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях на 1-1,5° выше нормы, на остальной территории близко к норме", - спрогнозировали синоптики.

По их данным, месячное количество осадков ожидается 34-78 миллиметров, в горных районах местами 81-105 миллиметров, что также в пределах нормы.

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По прогнозам синоптиков, грядущая зима в Украине будет без обильных снегопадов и сильных морозов.

Ожидается, что настоящая зимняя погода наступит "по расписанию" - с первых дней декабря. С тем декабрь будет самым теплым месяцем этой зимы.

В январе ожидается усиление морозов, однако осадков будет немного. В феврале температура останется такой же, однако снега станет больше.

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