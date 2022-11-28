Погода в декабре в Украине в этом году будет почти в пределах климатической нормы. об этом сообщает Укргидрометцентр.
"Средняя месячная температура предполагается от 3° мороза до 2° тепла, что в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях на 1-1,5° выше нормы, на остальной территории близко к норме", - спрогнозировали синоптики.
По их данным, месячное количество осадков ожидается 34-78 миллиметров, в горных районах местами 81-105 миллиметров, что также в пределах нормы.
Прогноз погоды на зиму
По прогнозам синоптиков, грядущая зима в Украине будет без обильных снегопадов и сильных морозов.
Ожидается, что настоящая зимняя погода наступит "по расписанию" - с первых дней декабря. С тем декабрь будет самым теплым месяцем этой зимы.
В январе ожидается усиление морозов, однако осадков будет немного. В феврале температура останется такой же, однако снега станет больше.