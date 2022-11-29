В этом году декабрь в Украине будет относительно теплым и богатым на осадки.

Обычно декабрь - самый теплый месяц зимы. В этом году он не станет исключением. Погода в декабре в Украине будет с небольшими морозами и с обилием дождей и мокрого снега. Такой прогноз в комментарии ТСН.uа дал народный синоптик Станислав Щедрин.

По его данным, первая декада декабря будет с небольшими морозами в пределах от -2° до -14° по ночам и -5...+2° днем.

"В исключительные дни придет небольшой и умеренный снег, на юге с дождем, а вот уже вторая и первая половина третьей декады декабря должна быть относительно теплой - почти по всей стране температура будет колебаться в пределах от -1° до +6° ночью и до +4...+8° днем", - говорит синоптик.

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Также, по словам народного синоптика, в декабре в Украине ожидается много осадков в виде дождя и мокрого снега.

"Ближе к Новому Году температура несколько может упасть, однако несильно - где-то до +2...-4° по ночам и до +3...-3° днем, возможен мокрый снег", - добавил Щедрин.

По данным Погода УНИАН, в начале зимы в Украине ожидается похолодание. По ночам в большинстве областей будут морозы. Холоднее всего будет на севере Украины, где температура будет падать до -12 градусов.

В Укргидрометцентре прогнозируют, что среднемесячная температура и количество осадков в декабре будет в пределах климатической нормы. Лишь в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях будет 1-1,5 градуса теплее нормы.

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