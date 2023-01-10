Синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры, осадки и ветер в первой половине текущей недели.

В Украине до конца рабочей недели ожидается постепенное повышение температуры. Кое-где пройдут дожди и мокрый снег, а первая половина недели будет ветреной. Такой прогноз на ближайшие дни опубликовал Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, 10-11 января в западных, Винницкой и большинстве северных областей, а 12 января на Закарпатье и крайнем юге страны ожидается мокрый снег и дождь, местами гололед, на дорогах гололедица. На остальной территории страны без осадков.

Также 13 января в северных, центральных областях и в Карпатах пройдет небольшой снег, в южных областях и на Закарпатье - мокрый снег и дождь.

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По данным Укргидрометцентра, в западных и южных областях местами ожидается туман. Температура ночью составит 3-9° мороза, днем 0-6 мороза, в юго-западной части ночью около 0°, днем 3-9° тепла.

На сегодня, 10 января, в большинстве областей Украине объявили желтый уровень опасности.

По данным Укргидрометцентра, повсеместно, кроме большинства западных областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Также в Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях ожидается гололед, а на дорогах - гололедица.

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