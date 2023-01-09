По прогнозу Станислава Щедрина, температура в Украине будет повышаться до +8...+10 градусов.

В Украине через несколько дней ожидается сильное потепление. Температура будет достигать весенних отметок. Такой прогноз озвучил народный синоптик Станислав Щедрин.

По его словам, потепление будет обусловлено теплым воздухом, который поступит к нам из Африки.

"Опять весна посреди зимы. С 13 января в большую часть Европы вновь начнет поступать аномально теплые воздушные массы из Африки, поэтому и в Украине вновь ожидается аномальное потепление до +8...+10", - спрогнозировал он.

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Когда в Украине закончатся морозы: что говорят синоптики

По данным синоптика Игоря Кибальчича, в ближайшие дни в Украине сохранится морозная погода, а во второй половине недели состоится ощутимое потепление.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что потепление в Украине начнется с 13-14 января.

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