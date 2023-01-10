Синоптики Укргидрометцентра предупреждают о гололеде, гололедице и сильном ветре.

Сегодня, 10 января, в большинстве областей Украины ожидается неблагоприятная погода. В частности, в Укргидрометцентре предупреждают о гололеде, гололедице и сильном ветре.

"10 января в Украине, кроме большинства западных областей, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Также, по данным синоптиков, в течение суток 10 января в Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях ожидается гололед, а на дорогах - гололедица. Из-за непогоды почти по всей Украине объявили I уровень опасности, желтый.

Видео дня

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

В западных, днем и в Винницкой, Житомирской и Киевской областях ожидается мокрый снег и дождь; на остальной территории будет без осадков.

Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме большинства западных областей, порывы 15-20 м/сек.

Температура днем составит 0-5° мороза, в юго-западной части 1-6° тепла, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму 5-10° тепла; в восточных областях ожидается 6-11° мороза.

Вас также могут заинтересовать новости: