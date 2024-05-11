Температура на почве будет падать до -5°.

Ближайшей ночью, 12 мая, в Украине ожидаются заморозки. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, заморозки на поверхности почвы 0...-5° ожидаются в таких областях:

Черниговская;

Сумская;

Полтавская;

Харьковская;

Луганская.

Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода в Украине - прогноз на 11 мая

Сегодня, по данным синоптиков, в Украине будет облачно с прояснениями. Днем в Украине, кроме южной части, местами пройдет небольшой дождь.

Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем +14°...+19°, на Закарпатье, в южной и юго-восточной частях воздух прогреется до +22°.

Погода на выходные - прогноз по Украине

В целом, по данным Укргидрометцентра, в ближайшие трое суток ночью будет преимущественно без осадков. Днем местами пройдет небольшой дождь. Только сегодня, 11 мая, на юге страны, а в понедельник в западных областях будет сухо.

11 мая столбики термометров покажут +14°...+20°. 12-13 мая ночью будет +2°...+8°, на северо-востоке страны заморозки на поверхности почвы 0°...-5°. Днем температура снизится до +9°...+16°, только в южной части воздух прогреется до +19°.

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