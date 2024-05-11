Кое-где температура днем упадет до +9°.

На выходных, 11 и 12 мая, в Украине будет преимущественно без осадков. Температура останется без существенных изменений. В некоторых областях ночью ожидаются заморозки. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В целом, по данным синоптиков, в ближайшие трое суток ночью будет преимущественно без осадков. Днем местами пройдет небольшой дождь. Только сегодня на юге страны, а в понедельник в западных областях будет без осадков.

Температура днем 11 мая составит +14°...+20°. 12-13 мая ночью будет +2°...+8°, на северо-востоке страны заморозки на поверхности почвы 0°...-5°. Днем в эти дни ожидается +9°...+16°, только в южной части воздух прогреется до +19°.

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Похолодание в Украине - что известно

О том, что в Украине 12 мая станет несколько прохладнее, говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, ночью будет +3...+8 градусов, заморозки возможны на крайнем севере и северо-востоке страны. Днем в воскресенье столбики термометров покажут +10...+16 градусов, только на юге и на Закарпатье ожидается +17...+20 градусов.

Из-за заморозков на Львовщине объявили І уровень опасности. По прогнозу, заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0...-3º местами ожидаются по области. Во Львове 12-14 мая ночью на поверхности почвы заморозок составит 0 ... -2º.

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