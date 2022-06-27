Всю неделю в Украине ожидается очень жаркая погода, местами столбики термометров будут подниматься до +34°...+36°.

В ближайшую неделю в Украине ожидается сильнейшая жара. По всей стране столбики термометров будут подниматься до +30° и выше. Максимальная жара ожидается до конца июня. В середине недели в некоторых областях ожидается небольшое снижение температуры до более комфортных +24°...+27°, но это "похолодание" будет коротким.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В понедельник, 27 июня, температура в Украине будет держаться в пределах +28°...+32°, лишь в Крыму местами будет прохлада до +21° и дожди. Также осадки ожидаются в Херсонской области. На остальной территории Украины будет сухо.

Во вторник, 28 июня, жара станет еще сильнее. В большинстве областей столбики термометров покажут +29°...+33°. Местами на северо-востоке ожидаются грозы, но они практически никак не повлияют на температуру. В Крыму пройдут небольшие дожди.

Среда, 29 июня, также будет очень жаркой, особенно на западе Украины, где ожидается +31°...+33°, а на Закарпатье - до +35°. Также до +33° температура будет подниматься в кривом Роге и Николаеве. На остальной территории страны столбики термометров покажут +27°...+32°.

В последний день июня мощная жара ожидается на западе Украины. В этот день столбики термометров будут подниматься до +30°...+34°, а на Закарпатье ожидается до +36°. На остальной территории страны ожидается снижение температуры +24°...+29°.

В большинстве западных, южных, также в Винницкой области ожидаются грозы.

1 июля на западе Украины опять будет жарче всего, +28°...+33°, а в Закарпатской области - до +35°. На остальной территории ожидается +27°...+29°, на юге - до +30°. В Крыму - дожди.

На выходных в Украине все так же будет жарко и сухо, +28°...+32°. Лишь в субботу в некоторых центральных областях ожидается +25°...+28°.

Народный прогноз на неделю

27 июня - Елисей. Дождливый день обещает семь недель сильной непогоды с дождями.

28 июня - день Святого Вита и Святого Амоса. Если в июне ночи будут теплые, тогда можно ожидать изобилия плодов.

29 июня - Тихона. Заканчиваются жаркие дни. Ночи становятся холоднее.

30 июня - Мануила. Гроза 30 июня - будет хороший урожай. Если погода дождливая, то зима будет снежной.

1 июля - Ярилов день, или день палящего солнца. Глухой гром 1 июля - к тихому дождю, гулкий - к ливню. Если гремело протяжно, то это к долгой непогоде.

2 июля - Зосима-пасечника. Если пчелы сильно летят к своим ульям, скоро быть дождю; пчелы становятся злее, чаще жалят - будет засуха; сидят на стенках улья - к сильной жаре.

3 июля - день Мефодия-перепелятника. Если на Мефодия дождь, он с перерывами будет идти сорок дней.

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