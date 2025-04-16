Осадки ожидаются лишь местами на западе и в Крыму.

В ближайшие дни в Украине будет очень тепло. Почти по всей стране температура будет повышаться до +20° и даже выше, а в воскресенье будет даже до летних +25°. Местами ожидаются дожди и грозы. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Погода 17 апреля

В четверг, прогнозирует синоптик, на большей части территории Украины будет господствовать поле высокого давления, поэтому осадков не прогнозируется. Лишь днем на крайнем западе возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер будет 5 - 12 м/с. Температура ночью +6...+11°С, днем +18...+23 °С, в Карпатах +13...+18 °С.

Погода 18 апреля

Перед выходными в Украине продолжится период устойчивой и спокойной погоды, без осадков. Только днем в Карпатах и на Прикарпатье пройдут кратковременные дожди в сопровождении гроз и града. Ветер будет 5 - 10 м/с. Ночью +6...+11 °С, днем +19...+24 °С, в Одесской области, в Крыму и Приазовье немного свежее, +15...+20 °С.

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Погода 19 апреля

В субботу, говорит синоптик, сохранится устойчивая и спокойная погода без осадков. Только днем в Карпатах и на Прикарпатье пройдут небольшие кратковременные дожди с грозой. Ветер 5 - 12 м/с. Ночью будет +7...+12 °С, а днем по всей стране воздух прогреется до +18...+24 °С.

Погода 20 апреля

В конце недели синоптик прогнозирует теплую погоду, преимущественно без осадков в большинстве регионов Украины. Лишь днем местами в Крыму и на крайнем западе возможны небольшие кратковременные дожди и отдельные грозы. Ветер усилится до 7 - 12 м/с, на Донбассе и в Приазовье днем местами порывы 15 - 20 м/с. Ночью будет +7...+12 °С, а днем почти лето, +19...+25 °С.

О том, что на Пасху в Украине будет сухо, говорят и в Укргидрометцентре. Синоптик Наталья Птуха прогнозирует преимущественно сухую погоду с температурой до +23°. Только в Карпатском регионе временами может быть дождь.

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