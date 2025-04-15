В Киевской области также стоит ждать дождь.

16 апреля дождей по территории Украины будет больше, чем ожидалось. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Птуха отметила, что прогноз на 16 апреля несколько обновился. "Фронт, который был по западным (областям - УНИАН), - он несколько смещается и завтра он также в утренние и дневные часы небольшой дождь может вызвать и по северным и центральным областям. Немножко сместился он глубже. И по Киевской области также", - сказала она и добавила, что таким образом, небольшие дожди будут не только по западу страны.

Так, за счет этого фронта, и в Киеве 16 апреля может быть несколько больше облачности, а утром, в первой половине дня, может несколько покапать дождь.

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"Но с четверга уже будет больше прояснений, больше будет влиять именно поле повышенного давления. Без этих даже атмосферных фронтов. Там будет солнышко и тепло", - рассказала Птуха.

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Наталья Диденко отметила, что 16 апреля в Украине будет тепло, но в ряде областей ожидается кратковременное похолодание.

Так, в большинстве областей, по ее данным, в течение дня ожидается +18...+23 градуса. Но в северных областях, кроме Сумской, днем будет не выше +12...+17 градусов. Прохладный воздух также достигнет части Черкасской области. В то же время это похолодание будет локальным и кратковременным.

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