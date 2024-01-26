Также синоптики предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах.

В Украине завтра ожидается пасмурная погода, по всей территории страны осадки. Так, по прогнозу Укргидрометцентра, 27 января в Украине будет облачно с прояснениями.

"Небольшой мокрый снег, днем на юге страны с дождем, в западных областях умеренный снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер, по прогнозам, северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

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Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла. Ночью в западных областях 0-5° мороза, днем в южной части и на Закарпатье 1-6° тепла. В Карпатах прогнозируется умеренный снег; температура ночью 8-13° мороза, днем 4-9° мороза.

Синоптики предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах

Укргидрометцентр предупреждает о значительной снеголавинной опасности (3 уровень), в связи со снегопадами и метелями 26-28 января на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

"Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и крупных лавин. Настоятельно советуем воздержаться от походов на высокогорье", - призывают синоптики

Кроме того, умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) ожидается 26-28 января - на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Завтра, 27 декабря, жителей Киевщины ожидает мокрая и неприятная погода - облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег. Также синоптики предупреждают, что на дорогах завтра может быть скользко из-за гололеда. Ветер северо-западный, 7-12 м / с.

Температура в течение суток составит от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве в течение суток около 0°.

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