Весна 2024 в Украине будет ранняя, считает эксперт.

Погода в Украине изменится в феврале - на части территории нашего государства ожидается ощутимое похолодание.

Температура воздуха местами может составлять более -10 градусов в ночное время суток, поделился народный синоптик Станислав Щедрин в своем канале в Telegram. Эксперт добавил, что во второй половине последнего зимнего месяца на украинской территории потеплеет - температура составит от +3 до +5 градусов. По мнению Щедрин, в этом году весна в Украине будет относительно ранняя.

"До конца января и первая декада февраля погода в Украине будет относительно теплой и с периодическими дождями и снегом", - отмечается в сообщении. Синоптик добавил, что к середине второй десятидневки февраля на всей территории украинского государства, кроме юга, "заметно похолодает где-то до -10...-12 ночью и до -5...-9 днем". Он добавил, что в этот период в южной части нашей страны днем ожидается -1...+3, а ночью от -1 до -4.

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Синоптик Наталья Диденко предупредила, что скоро в нашей стране будут "температурные качели". По прогнозу эксперта, с 28-го января в Украине прогнозируется похолодание, а со 2-го февраля снова ожидается повышение температуры воздуха.

Ранее Украинский гидрометцентр сообщил, какая ожидается погода в январе 2024.Синоптики поделились, что этот месяц на украинской земле будет теплее, чем обычно.

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