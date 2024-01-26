На дорогах завтра может быть скользко из-за гололеда

Завтра, 27 декабря, жителей Киевщины ожидает мокрая и неприятная погода. По прогнозу Укргидрометцентра, завтра по области облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег.

Также синоптики предупреждают, что на дорогах завтра может быть скользко из-за гололеда. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в течение суток составит от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве в течение суток около 0°.

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Как сообщила синоптик Наталья Диденко, в Украине, по предварительным прогнозам, с понедельника, 29-го января ожидается прекращение осадков и солнечные прояснения. А 31 января - 1 февраля ожидается возобновление осадков и резкое потепление - до +3...+8 градусов, а на юге и на юго-западе до + 8...+ 12 градусов.

На выходных, по прогнозу синоптика, будет преобладать облачная погода, с периодическими небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега, завтра в западных областях - до умеренных. Температура около нуля.

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