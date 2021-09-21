Температура днем составит 5-10°, на юге и на востоке - 10-15°.

В среду, 22 сентября, в Украине местами пройдут дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в социальной сети Facebook.

"Украина находится в тыловой части циклона, который предыдущими днями господствовал на нашей территории. За счет изменения направления ветра, затек холодного воздуха с северо-запада вызывает низкие температуры воздуха в ночные и дневные часы. Значительная облачность, высокий уровень относительной влажности воздуха и практически по всей территории страны небольшие дожди", - говорится в сообщении.

В частности, 22 сентября в Украине, кроме южных областей, местами небольшой дождь, в Карпатах ночью с мокрым снегом.

Читайте такжеСиноптики предупредили о заморозках в УкраинеВетер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10°. В южной части и восточных областях ночью 4-9° тепла, днем 10-15°. В Карпатах ночью 0-2° мороза, днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 21 сентября

Во вторник, 21 сентября, в Украине станет еще холоднее.

На севере и западе страны столбики термометров покажут лишь +7°...+ 12°, на востоке и на юге будет +14°...+18°.

На севере страны, местами в центре и в Харьковской области ожидаются дожди.

Какой будет погода в ближайшие дни

По прогнозу синоптика Украинского гидрометцентра Александры Халы, в Украину пришло похолодание с дождями, в ближайшие дни погода будет довольно некомфортной, но ближе к выходным в страну придет тепло.

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Автор: Виталий Саенко