Потепление вернется в Украину в конце недели, говорит синоптик.

В Украину пришло похолодание с дождями, в ближайшие дни погода будет довольно некомфортной, но ближе к выходным в страну придет тепло.

Читайте такжеВ Киев пришла метеорологическая осеньОб этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала, сообщает "Обозреватель".

По ее словам, до среды и четверга включительно (до 22-23 сентября, — УНИАН.) сохранится холодная погода. Далее циклон начнет покидать территорию Украины.

"Потепление вернется в конце текущей недели, ближе к выходным. Температура начнет расти. Будет теплеть до +14... +16 градусов. С началом следующей недели возможны еще более высокие температурные показатели, к нам снова поступит более теплая воздушная масса", — прогнозирует синоптик.

Как сообщала синоптик Наталья Диденко, в ближайшие дни в Украине сохранится прохладная погода и продолжатся дожди. А уже 23 сентября возможен первый снег.

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Автор: Ольга Робейко