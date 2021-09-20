Сегодня практически по всей Украине установится пасмурная погода и сплошная облачность. Лишь кое-где на юге и востоке страны будет показываться солнце. Во многих регионах пройдут дожди, но они будут небольшими, лишь в Киевской области возможны ливни. Температура продолжит снижаться, лишь на юго-востоке столбики термометров все еще будут дотягивать до отметки в +20°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +6°, днем +11°, ливень.
- Во Львове в понедельник будет сплошная облачность, пасмурно. Ночью +5°, днем +11°.
- В Луцке - сплошная облачность, пасмурно, ночью +5°, днем +10°.
- В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +5°, днем +9°, небольшой дождь.
- В Тернополе 20 сентября ночью будет +5°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Хмельницком сегодня будет облачно и пасмурно, ночью +6°, днем +11°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +7°, днем +13°.
- В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +14°.
- В Виннице сегодня будет +6°...+12°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Житомире в понедельник будет ночью +6°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
- В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +12°, небольшой дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +14°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Полтаве сегодня - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +8°...+13°, небольшой дождь.
- В Одессе 20 сентября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +20°.
- В Херсоне в понедельник ночью +8°, днем +19°, небольшая облачность.
- В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +18°.
- В Запорожье сегодня температура ночью +8°, днем +16°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит +7°...+12°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +16°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +9°, днем +14°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Симферополе в понедельник будет немного облачно, +9°...+18°, небольшой дождь.
- В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +18°.
- В Северодонецке - небольшая облачность и легкий дождик, температура ночью +7°, днем +21°.
Народные приметы на 20 сентября
20 сентября - мученика Созонта. В народном календаре 20 сентября - Луковый день. Везде начинается уборка лука и льна. Много "одежек" на луковицах - быть зиме холодной.
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