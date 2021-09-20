В некоторых областях на севере и в центре страны пройдут дожди.

Во вторник, 21 сентября, в Украине станет еще холоднее. На севере и западе страны столбики термометров покажут всего лишь +7°...+12°, на востоке и на юге будет +14°...+18°. На севере страны, местами - в центре и в Харьковской области ожидаются дожди.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +5°, днем +7°, небольшой дождь.

Во Львове во вторник будет облачная погода с прояснениями. Ночью +5°, днем +10°.

В Луцке - сплошная облачность, пасмурно, ночью +6°, днем +9°.

В Ривне во вторник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +5°, днем +8°, небольшой дождь.

В Тернополе 21 сентября ночью будет +5°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра будет облачно и пасмурно, ночью +6°, днем +9°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +12°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +6°...+15°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°.

В Виннице завтра будет +5°...+9°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +5°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Черкассах завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью +4°, днем +9°.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +6°...+11°, небольшой дождь.

В Одессе 21 сентября - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +14°.

В Херсоне во вторник ночью +6°, днем +15°, небольшая облачность.

В Николаеве будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +14°.

В Запорожье завтра температура ночью +6°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха составит +4°...+10°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +12°, ливень.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +12°, небольшая облачность, ливень.

В Симферополе во вторник будет немного облачно, +6°...+14°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +16°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +17°.

Народные приметы на 21 сентября

21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы. На Рождество святой Богородицы погода хорошая - дальнейшая осень будет погожая.

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Автор: Екатерина Лиманская