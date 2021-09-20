21 сентября в Украине еще больше похолодает / фото REUTERS
Во вторник, 21 сентября, в Украине станет еще холоднее. На севере и западе страны столбики термометров покажут всего лишь +7°...+12°, на востоке и на юге будет +14°...+18°. На севере страны, местами - в центре и в Харьковской области ожидаются дожди.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +5°, днем +7°, небольшой дождь.
- Во Львове во вторник будет облачная погода с прояснениями. Ночью +5°, днем +10°.
- В Луцке - сплошная облачность, пасмурно, ночью +6°, днем +9°.
- В Ривне во вторник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +5°, днем +8°, небольшой дождь.
- В Тернополе 21 сентября ночью будет +5°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Хмельницком завтра будет облачно и пасмурно, ночью +6°, днем +9°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +12°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +6°...+15°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°.
- В Виннице завтра будет +5°...+9°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Житомире во вторник будет ночью +5°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
- В Черкассах завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью +4°, днем +9°.
- В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +6°...+11°, небольшой дождь.
- В Одессе 21 сентября - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +14°.
- В Херсоне во вторник ночью +6°, днем +15°, небольшая облачность.
- В Николаеве будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +14°.
- В Запорожье завтра температура ночью +6°, днем +15°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +4°...+10°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +12°, ливень.
- В Днепре температура ночью будет +6°, днем +12°, небольшая облачность, ливень.
- В Симферополе во вторник будет немного облачно, +6°...+14°.
- В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +16°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +17°.
Погода в Украине 21 сентября / фото УНИАН
Народные приметы на 21 сентября
21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы. На Рождество святой Богородицы погода хорошая - дальнейшая осень будет погожая.
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