В большинстве областей сегодня действует І уровень небезепечности.

На сегодня, 18 июля, почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"Утром и днем 18 июля в Украине, кроме юго-востока, грозы", - говорится в предупреждении.

Также синоптики отмечают, что днем в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях при грозах местами ожидаются шквалы со скоростью 15-20 м/с.

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І уровень опасности, желтый, объявлен повсеместно, кроме Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и Крыма.

Погода сегодня - прогноз по Украине

Укргидрометцентр прогнозирует, что сегодня в Украине будет переменная облачность. Ветер ожидается преимущественно северо-западный, его скорость составит 5-10 м/с.

Температура днем в западных и северных областях опустится до 23-28°, на остальной территории будет жара до 29-34°.

В Киеве и области на сегодня также объявили І уровень опасности. По данным синоптиков, утром и днем ожидается кратковременный дождь и гроза.

Напомним, что во время грозы стоит закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

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