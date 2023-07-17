На западе и севере температура немного снизится.

Во вторник, 18 июля, на западе и севере Украины температура немного снизится. При этом местами на юге и в центральных областях воздух раскалит до +33°...+35°. В северной части Украины, а также в центральных областях ожидаются дожди и грозы. Осадки также затронут Николаевскую область. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +21°, днем +27°, гроза.

Во Львове во вторник будет ясно и безоблачно. Ночью +18°, днем +25°.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью +19°, днем +26°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +19°, днем +26°, ливень.

В Тернополе 18 июля ночью будет +20°, днем +27°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком завтра будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +27°.

В Ивано-Франковске будет будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +27°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +21°, днем +28°.

В Виннице завтра будет +21°...+30°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире во вторник будет ночью +20° днем +27°, небольшая облачность, ливень.

В Чернигове столбики термометров покажут +19°...+25°, небольшая облачность, гроза.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +30°, гроза.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +32°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+29°, ливень.

В Одессе 18 июля - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +31°.

В Херсоне во вторник ночью будет +20°, днем +33°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +35°, легкий дождь.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +31°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+27°, небольшая облачность, гроза.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +29°.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +31°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +17°...+27°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +28°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +29°.

Приметы погоды 18 июля

18 июля - если в этот день желтые облака, то будет дождь.

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