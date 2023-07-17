Во вторник, 18 июля, на западе и севере Украины температура немного снизится. При этом местами на юге и в центральных областях воздух раскалит до +33°...+35°. В северной части Украины, а также в центральных областях ожидаются дожди и грозы. Осадки также затронут Николаевскую область. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +21°, днем +27°, гроза.
- Во Львове во вторник будет ясно и безоблачно. Ночью +18°, днем +25°.
- В Луцке будет практически безоблачно, ночью +19°, днем +26°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +19°, днем +26°, ливень.
- В Тернополе 18 июля ночью будет +20°, днем +27°, ясно и безоблачно.
- В Хмельницком завтра будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +27°.
- В Ивано-Франковске будет будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +27°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +28°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +21°, днем +28°.
- В Виннице завтра будет +21°...+30°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Житомире во вторник будет ночью +20° днем +27°, небольшая облачность, ливень.
- В Чернигове столбики термометров покажут +19°...+25°, небольшая облачность, гроза.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +30°, гроза.
- В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +32°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+29°, ливень.
- В Одессе 18 июля - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +31°.
- В Херсоне во вторник ночью будет +20°, днем +33°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +35°, легкий дождь.
- В Запорожье температура ночью +18°, днем +31°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+27°, небольшая облачность, гроза.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +29°.
- В Днепре температура ночью будет +19°, днем +31°, небольшая облачность.
- В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +17°...+27°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +28°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +29°.
Приметы погоды 18 июля
18 июля - если в этот день желтые облака, то будет дождь.