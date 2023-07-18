В городе бушевала непогода.

Вечером 17 июля во Львове молнии попали в два трансформатора.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в своем Telegram-канале. Незадолго до этого в сети появилась информация о том, что в Галицком районе Львова молния якобы попала в жилой дом. Садовый опроверг эту информацию.

"Информация о попадании молнии в дом не подтвердилась. Есть сообщения о попадании в два трансформатора. Могут быть перебои с электричеством. Аварийные бригады работают!" - добавил мэр.

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В Львовском горсовете сообщили, что гроза началась около 21:00. В результате непогоды произошел разлив коллектора на улице Торфяной, произошло подтопление, некоторые дома имеют перебои с электроснабжением.

Также в результате непогоды зафиксировали проблемы с ливневой канализацией, забитием дождеприемников и случаи сорванных потоком воды канализационных люков.

Удары молний: последние новости

Напомним, в начале июля на Говерле из-за удара молнии погибли мужчина и 11-летний ребенок. Также пострадала женщина, ее в шоковом состоянии передали врачам.

В июне в Фастовском районе Киевской области молния попала в частный жилой дом, спровоцировав пожар.

Прошлым летом сообщалось, что в селе Демидов Киевской области удар молнии вызвал детонацию взрывного устройства, в результате чего был разрушен мост через реку Ирпень. Погиб один человек, еще двое получили ранения.

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