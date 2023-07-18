Сегодня утром и днем ожидаются кратковременный дождь и гроза.

Сегодня, 18 июля, в Киеве и Киевской области ожидаются осадки. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, утром и днем ожидается кратковременный дождь и гроза. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Как сообщается, сегодня на Киевщине будет преобладать переменная облачность. Ветер будет преимущественно северо-западный, его скорость составит 5-10 м/с. Температура днем по области 23-28°, а в Киеве столбики термометров покажут днем 26-28°.

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В КГГА напомнили, что во время грозы необходимо закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

В случае подтоплений проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую УК "Киевавтодор": 0442847419.

Если упало дерево или сломались ветки, нужно звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.

Также при падении деревьев или веток необходимо вызвать спасателей: 101 или 0444303713 (телефон КАРС). При травмировании людей немедленно звоните 103.

Погода в Украине - прогноз на неделю

По данным Погода УНИАН, в ближайшую неделю на западе и севере жара будет ослабевать. в то же время на юге кое-где ожидается до +35°. Периодически в Украине будет дождить, местами осадки будут сильными и в сопровождении гроз.

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