Народный синоптик прогнозирует улучшение погоды в Украине.

Последняя декада марта в Украине будет очень теплой. В конце месяца температура местами будет подниматься до летних показателей в +19...+24 градуса. Об этом рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

"3 декада марта по всей Украине пройдет почти с летней погодой. По всей стране как дневная, так и ночная температура не будет опускаться ниже "нуля", с 20 чисел в большинстве областей температура возрастет до +13...+15, а где-то с 23-24 числа температура будет нарастать до +19...+24", - спрогнозировал он.

Что касается осадков, то, по словам народного синоптика, их станет намного меньше.

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"Осадков должно быть очень немного, преимущественно будет солнечная и сухая погода", - порадовал он.

Какая погода будет в марте 2023 - прогноз синоптика

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, среднемесячная температура марта этого года будет ниже нормы до 1,5°C на западе и севере, а на юге и востоке - выше нормы до 1,4°C.

По его словам, третья декада марта в Украине будет самой теплой. В конце месяца температура воздуха будет достигать +20°С. В то же время снег, по его данным, возможен вплоть до третьей декады, особенно в Карпатах.

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