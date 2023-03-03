Количество осадков в целом по стране ожидается в переделах нормы.

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что среднемесячная температура в Украине в марте будет ниже нормы до 1,5°С на западе и севере, а на юге и востоке - выше нормы до 1,4°С.

Как сообщает "Метеопрог", по прогнозу погодного эксперта, в первой декаде марта в ночное время будут незначительные морозы, а днем температура будет стабильно выше 0°С.

Во второй декаде первого месяца весны вероятно резкое падение температуры ночью -10°С, за исключением южных областей и Закарпатья. Наиболее теплой станет третья декада месяца, под конец марта температура воздуха будет достигать +20 °С.

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Количество осадков в целом по стране ожидается в переделах нормы, вероятен снег вплоть до третьей декады марта, особенно в горах.

Какой будет весна в Украине

По данным Укргидрометцентра, ожидать прихода очень ранней весны в Украине не стоит.

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха прогнозирует, что среднемесячная температура будет на уровне 2-7 градусов тепла по всей территории Украины, а это на 2 градуса выше нормы. Много осадков не ожидается.

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