9 февраля в некоторых областях Украины заметно потеплеет / фото УНИАН

В среду, 9 февраля, осадки в Украине практически прекратятся, а в некоторых областях температура поднимется до +6°...+8°. Небольшие ночные морозы до -1°...-5° ожидаются на востоке, юге и в большинстве центральных областей.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью 0°, днем +4°.
  • Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +3°, днем +6°, небольшой дождь.
  • В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +6°.
  • В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +2°, днем +5°.
  • В Тернополе 9 февраля ночью будет +1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +3°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +8°.
  • В Ужгороде столбики термометров покажут +2°...+4°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
  • В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.
  • В Виннице завтра будет 0°...+3°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Житомире в среду будет ночью +1°, днем +4°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°, дождь с мокрым снегом.
  • В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +3°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+3°.
  • В Одессе 9 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +7°.
  • В Херсоне в среду ночью -2°, днем +4°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +4°.
  • В Запорожье температура ночью -2°, днем +3°, облачно с прояснениями.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит -3°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, дождь со снегом.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +2°.
  • В Днепре температура ночью будет -2°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Симферополе в среду будет небольшая облачность, -3°...+1°.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем -1°.
  • В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем 0°.
Погода в Украине 9 февраля / фото УНИАН

Народные приметы на 9 февраля

9 февраля - Если облака в этот день идут против ветра - к метели.

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