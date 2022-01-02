В некоторых регионах будет идти сильный снег, синоптики предупреждают о метелях и порывах ветра.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине, которые прогнозируют на понедельник, 3 января.

Об этом сообщается на странице Укргидрометцентра в Facebook.

"3 января ночью в северных, центральных и восточных областях на дорогах гололедица, в Черниговской, Сумской и Полтавской областях значительный снег, метели, в Украине в течение суток порывы ветра 15-20 м/сек. I уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

Согласно обнародованному прогнозу, ночью в северных, центральных и восточных областях будут идти мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица. При этом в Черниговской, Сумской и Полтавской областях прогнозируют значительный снег, метели, в южных и западных областях местами небольшие осадки, температура 1-6° мороза, в восточной части 9-14° мороза, в западных областях 0-5° тепла.

Дневная температура в большинстве областей составит 3-8° тепла, на Прикарпатье 10-12°. Возможен небольшой дождь.

В Киеве будет облачно, ночью прогнозируют мокрый снег и дождь с температурой 2-4°мороза, а днем небольшой дождь и 5-7° тепла. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м / с.

"Понедельник в Украине будет ветреным! До штормового! Прячьтесь, кутайтесь", - предупреждает синоптик Наталья Диденко.

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