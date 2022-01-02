Холоднее всего будет на севере страны. Осадки задержатся лишь на юго-востоке и в Крыму.

Сегодня, 2 января, в Украине начнет холодать. Столбики термометров поползут вниз по всей стране, местами днем ожидается "минус". Осадков тоже станет намного меньше - они еще задержатся на юго-востоке и в Крыму.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет от -1° до +4°. Местами начнет показываться солнце, однако в большинстве областей будет пасмурно. Без осадков.

На севере Украины сегодня будет холоднее всего. Здесь днем столбики термометров покажут -1°...-3°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

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В центральных областях сегодня осадки возможны лишь в Днепропетровской области. Воздух в течение дня прогреется до -1°...+2°. Повсеместно ожидается небольшая облачность.

Жителей восточных областей сегодня ждет температура от 0° до +2°. В Донецкой и Луганской областях ожидается снег.

На юге Украины воздух прогреется до +2°...+4°. Осадки ожидаются в Запорожской области и в Крыму.

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