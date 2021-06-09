Были зафиксированы толчки магнитудой около 2,6 балла по шкале Рихтера.

В Ивано-Франковской области зафиксировали второе землетрясение за последнюю неделю.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Как сообщается, подземные толчки были зафиксированы измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона в селе Пасечная Надворнянского района 8 июня в 16:32.

Магнитуда толчков составила около 2,6 балла по шкале Рихтера.

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"Без негативных последствий. Обращений от граждан в ГСЧС не поступало",- добавили в ведомстве.

Землетрясение на Ивано-Франковщине

Как сообщал Погода УНИАН, 4 июня подземный толчок магнитудой около 2 заметили в селе Манява Богородчанского района - там, в частности, расположен известный старинный Манявский скит, а близ - любимец туристов Манявский водопад.

"4 июня в 14 часов измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 2 по шкале Рихтера в селе Манява Богородчанского района", - сообщили тогда спасатели.

Землетрясение в Хорватии

Вчера, 8 июня, мощный землетрясение произошло в Хорватии магнитудой 4,8. Эпицентр землетрясения находился на глубине десяти километров.

"У нас было много звонков, люди напуганы, сейчас около семидесяти звонков. Сообщений о повреждениях нет, за исключением того, что кусок скалы упал на забор и разбил машину", - рассказали в экстренной службе.

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Автор: Екатерина Лиманская