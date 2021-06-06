По информации спасателей, обошлось без негативных последствий.

Сейсмическая станция Карпатского региона зафиксировала землетрясение в Ивано-Франковской области.

Об этом в субботу, 5 июня, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Подземный толчок магнитудой около 2 заметили в селе Манява Богородчанского района - там, в частности, расположен известный старинный Манявский скит, а неподалеку - любимец туристов Манявский водопад.

"4 июня в 14 час. измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 2 по шкале Рихтера в селе Манява Богородчанского района", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, негативных последствий у землетрясения не было и граждане не обращались к спасателям.

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Автор: Катерина Комолова