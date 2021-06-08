Информации о жертвах и пострадавших нет.

Сегодня, 8 июня, в Хорватии произошло землетрясение магнитудой 4,8.

Об этом сообщает Volcano Discovery.

Как сообщается, землетрясение произошло в 14 км к юго-востоку от Шибеника.

Судя по предварительным сейсмическим данным, землетрясение могло привести к легким и средним повреждениям.

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Как сообщает Vecernji List, эпицентр землетрясения находился на глубине десяти километров.

"У нас было много звонков, люди напуганы, сейчас около семидесяти звонков. Сообщений о повреждении нет, за исключением того, что кусок скалы упал на ограждение и разбил машину", - рассказали в экстренной службе Шибеника.

Землетрясение в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, в пятницу, 4 июня, в Ивано-Франковской области произошло землетрясение.

Подземный толчок магнитудой около 2 заметили в селе Манява Богородчанского района - там, в частности, расположен известный старинный Манявский скит, а неподалеку - любимец туристов Манявский водопад.

Измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 2 по шкале Рихтера в селе Манява Богородчанского района.

По данным ГСЧС, негативных последствий у землетрясения не было и граждане не обращались к спасателям.

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Автор: Екатерина Лиманская