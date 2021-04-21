Видимость ограничена до 30 метров.

Сегодня, 21 апреля, в Карпатах, продолжается морозная погода с температурой -3°.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

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"На горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер юго-западной 6-7 м/с", - говорится в сообщении.

По сообщению Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в связи с оттепелью, в высокогорье Закарпатской области сохраняется, а в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.

Прогноз погоды в Украине 21 апреля

В среду, 21 апреля, дожди в Украине практически отступят. Осадки ожидаются только на Черниговщине и Полтавщине. На остальной территории выглянет солнце, потеплеет до + 12°...+17°.

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Автор: Елена Пилипчак