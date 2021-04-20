Завтра дожди продолжатся / Фото ua.depositphotos.com
В среду, 21 апреля, дожди в Украине продолжатся везде, кроме Николаева, Херсона и части восточных областей. В перерывах между ливнями время от времени будет выглядывать солнце. Завтра теплее всего будет на западе: здесь температура повысится до +17°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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- В Киеве - облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха ночью +5°, днем +13°.
- Во Львове в среду ожидается облачная погода с прояснениями, ливень, ночью +5°, днем +15°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +6°, днем +15°.
- В Ривне в среду - облачно с прояснениями, ливень, ночью +5°, днем +15°.
- В Тернополе 21 апреля ночью будет +5°, днем +14°, облачно с прояснениями, ливень.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +5°, днем +14°.
- В Ивано-Франковске завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ливень, ночью +6°, днем +17°.
- В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ливень, ночью +4°, днем +16°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, ливень, +5°...+13°.
- В Житомире в среду - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +6°, днем +13°.
- В Черкассах - облачно с прояснениями, ливень, ночью +4°, днем +14°.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +5°, днем +15°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха +5°...+13°.
- В Одессе 21 апреля - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +7°, днем +15°.
- В Херсоне в среду ночью +6°, днем +16°, облачная погода с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +16°.
- В Запорожье - малооблачно, температура ночью +6°, днем +16°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха +4°...+10°.
- В Харькове - облачно с проясненими, дождь, температура ночью +4°, днем +14°.
- В Днепре - малооблачно, температура ночью +5°, днем +14°.
- В Симферополе в среду - облачно с прояснениями, ливень, 5°...+13°.
- В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +17°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +18°.
Народные приметы 21 апреля
21 апреля - день Родиона. Если на Родиона теплый вечер и тихая ночь - будет жаркое, сухое лето.
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