Осадки покинут несколько южных и восточных областей.

В среду, 21 апреля, дожди в Украине продолжатся везде, кроме Николаева, Херсона и части восточных областей. В перерывах между ливнями время от времени будет выглядывать солнце. Завтра теплее всего будет на западе: здесь температура повысится до +17°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В Киеве - облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха ночью +5°, днем +13°.

Во Львове в среду ожидается облачная погода с прояснениями, ливень, ночью +5°, днем +15°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +6°, днем +15°.

В Ривне в среду - облачно с прояснениями, ливень, ночью +5°, днем +15°.

В Тернополе 21 апреля ночью будет +5°, днем +14°, облачно с прояснениями, ливень.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +5°, днем +14°.

В Ивано-Франковске завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ливень, ночью +6°, днем +17°.

В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ливень, ночью +4°, днем +16°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, ливень, +5°...+13°.

В Житомире в среду - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +6°, днем +13°.

В Черкассах - облачно с прояснениями, ливень, ночью +4°, днем +14°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +5°, днем +15°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха +5°...+13°.

В Одессе 21 апреля - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +7°, днем +15°.

В Херсоне в среду ночью +6°, днем +16°, облачная погода с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +16°.

В Запорожье - малооблачно, температура ночью +6°, днем +16°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха +4°...+10°.

В Харькове - облачно с проясненими, дождь, температура ночью +4°, днем +14°.

В Днепре - малооблачно, температура ночью +5°, днем +14°.

В Симферополе в среду - облачно с прояснениями, ливень, 5°...+13°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +17°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +18°.

Народные приметы 21 апреля

21 апреля - день Родиона. Если на Родиона теплый вечер и тихая ночь - будет жаркое, сухое лето.

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Автор: Елена Пилипчак