Погода в Украине / Фото ua.depositphotos.com

В четверг, 8 декабря, столбики термометров в Украине заметно поднимутся. Днем в большинстве областей будет "плюс" или около "нуля", лишь местами на северо-востоке еще будет около -1°. Сильнее всего потепление будет ощущаться на юго-востоке страны.

Осадки сместятся на юг, а также в Днепропетровскую, Полтавскую и Харьковскоую области. На западе Украины небо прояснится, будет доминировать небольшая облачность. На остлаьной территории ожидается пасмурная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -3°, днем 0°.
  • Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -2°, днем +2°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью -3°, днем +2°.
  • В Ривне в четверг ожидается практически безоблачная погода, ночью -5°, днем +2°.
  • В Тернополе 8 декабря ночью будет -4°, днем +2°, практически безоблачно.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -6°, днем +1°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут  ночью -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -2°, днем +2°.
  • В Виннице завтра будет -3°...-1°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Житомире в четверг будет ночью -7, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +1°.
  • В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -3°...0°, мокрый снег.
  • В Одессе 8 декабря - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +7°, дождь.
  • В Херсоне в четверг ночью +1°, днем +5°, небольшая облачность, дождь.
  • В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +6°, дождь.
  • В Запорожье температура ночью -2°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит -5°...-1°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем -1°, снег.
  • В Днепре температура ночью будет -3°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, дождь, возможно - со снегом.
  • В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +4°...+10°.
  • В Краматорске завтра  будет облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +1°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем +1°.
Погода в Украине 8 декабря / фото УНИАН

Народные приметы на 8 декабря

8 декабря - святого Климентия, Папы Римского. Если петухи рано запели в этот день - скоро будет оттепель. 

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