В четверг, 8 декабря, столбики термометров в Украине заметно поднимутся. Днем в большинстве областей будет "плюс" или около "нуля", лишь местами на северо-востоке еще будет около -1°. Сильнее всего потепление будет ощущаться на юго-востоке страны.
Осадки сместятся на юг, а также в Днепропетровскую, Полтавскую и Харьковскоую области. На западе Украины небо прояснится, будет доминировать небольшая облачность. На остлаьной территории ожидается пасмурная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -3°, днем 0°.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -2°, днем +2°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью -3°, днем +2°.
- В Ривне в четверг ожидается практически безоблачная погода, ночью -5°, днем +2°.
- В Тернополе 8 декабря ночью будет -4°, днем +2°, практически безоблачно.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -6°, днем +1°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -2°, днем +2°.
- В Виннице завтра будет -3°...-1°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Житомире в четверг будет ночью -7, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +1°.
- В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -3°...0°, мокрый снег.
- В Одессе 8 декабря - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +7°, дождь.
- В Херсоне в четверг ночью +1°, днем +5°, небольшая облачность, дождь.
- В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +6°, дождь.
- В Запорожье температура ночью -2°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха составит -5°...-1°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем -1°, снег.
- В Днепре температура ночью будет -3°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, дождь, возможно - со снегом.
- В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +4°...+10°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +1°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем +1°.
Народные приметы на 8 декабря
8 декабря - святого Климентия, Папы Римского. Если петухи рано запели в этот день - скоро будет оттепель.
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