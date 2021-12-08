Какой православный праздник 8 декабря отмечают христиане - читайте на УНИАН.

Климент жил в I веке и рос в семье язычников. Однажды родной брат отца пытался соблазнить мать Климента, она не захотела огласки и соврала мужу, что видела во сне ангела, который предрек ей уехать из Рима на 10 лет. Муж отпустил ее с двумя детьми, а третьего - Климента - оставил при себе. Позже дети были разлучены с матерью, их воспитала другая женщина, а, достигнув совершеннолетия, они стали учениками святого Петра.

Читайте также8 декабря 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьОтец Климента вскоре отправился искать жену, так его сын остался один и стал думать, что ему делать дальше. В своих скитаниях встретил апостолов Петра и Варнаву, которые крестили его. Там же он встретил и родителей, которые тоже обратились ко Христу. После их смерти Климент верно служил Господу, а апостол Петр назначил его папой Римским.

Климент за свою жизнь совершил много чудес: язычников обращал в христианство, а православным помогал быть сильными в своей вере. В честь святого сегодня отмечается народный праздник 8 декабря - Климов день.

Православный праздник 8 декабря - день памяти священномученика Петра

Читайте такжеЦерковные праздники в декабре 2021: календарь православных торжествПетр жил в IV веке, был очень образован и руководил известным Александрийским училищем. Стал епископом, но после того, как императоры воздвигли гонения на христиан, удалился из города и долго скитался. Даже на расстоянии он вдохновлял свою паству - писал письма и поддерживал верующих в их стойких убеждениях.

Люди, которые не выдержали и предали Господа, приходили каяться в церковь, и Петр принимал их. Когда появился Арий со своей ересью, Петр отлучил его от церкви и не поверил его ложному покаянию. Когда гонения ослабли, святой вернулся в город, но покой длился недолго. Император Максимиан снова затеял охоту на христиан, тогда Петр сам явился к нему и положил голову под секиру.

Приметы 8 декабря

на улицах сугробы, а на ветвях иней - в следующем году будет хороший урожай;

появились кучевые облака - к снегопадам;

петухи кукарекают раньше обычного - ждите оттепели;

на сухой траве появился иней - ударят морозы.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки верили, что 8 декабря лучше из дома не выходить, особенно в темное время суток. Если нарушить запрет, можно разгневать Высшие силы. Даже если у вас плохое настроение - сегодня не стоит портить его всем остальным. Лучшее, что вы можете сделать - провести день в тишине и покое.

Что можно делать 8 декабря

Православная церковь советует сегодня любое дело начинать только натощак. Дело в том, что в старину в этот период еще продолжался сезон молотьбы, а работать на полный желудок - сомнительное удовольствие. Поэтому наши предки садились за стол только к обеду.

Верующие 8 декабря могут помолиться святому Клименту о благополучии для своих детей и о том, чтобы сильные зимние морозы не пошатнули здоровье малышей.

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Автор: Кристина Кащавцева