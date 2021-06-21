22 июня в Украине будет до +34° / Фото УНИАН, Владимир Коваль
Во вторник, 22 июня в Украине будет по-настоящему жарко. На востоке страны столбики термометров поднимутся до +34°. В центральных и западных областях ожидаются грозы, однако они практически никак не повлияют на температуру, которая составит +28°...+30°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +21°, днем +31°, гроза.
- Во Львове во вторник будет переменная облачность. Ночью +18°, днем +30°, гроза.
- В Луцке - практически безоблачно, ночью +19°, днем +30°.
- В Ривне во вторник переменная облачность, ночью +19°, днем +31°.
- В Тернополе 22 июня ночью будет +19°, днем +29°, почти безоблачно.
- В Хмельницком завтра будет переменная облачность, ночью +19°, днем +28°.
- В Ивано-Франковске завтра будет переменная облачность, ночью +18°, днем +29°, гроза.
- В Черновцах во вторник - незначительная облачность, ночью +19°, днем +28°.
- В Виннице завтра будет +19°...+28°, переменная облачность.
- В Житомире во вторник будет ночью +20°, днем +30°.
- В Черкассах завтра переменная облачность, ночью +21°, днем +30°.
- В Кропивницком - переменная облачность, температура ночью +18°, днем +29°, гроза.
- В Полтаве завтра температура воздуха +20°...+30°, переменная облачность.
- В Одессе 22 июня - облачно с прояснениями, температура ночью +20°, днем +26°.
- В Херсоне во вторник ночью +19°, днем +29°, гроза.
- В Николаеве будет переменная облачность, ночью +19°, днем +29°, небольшой дождь.
- В Запорожье завтра температура ночью +21°, днем +31°, гроза.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +21°...+31°, переменная облачность.
- В Харькове - почти безоблачно, температура ночью +21°, днем +32°.
- В Днепре температура ночью будет +19°, днем +30°, гроза.
- В Симферополе во вторник будет +17°...+25°, гроза.
- В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +33°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +20°, днем +34°.
Погода в Украине 22 июня / фото УНИАН
Народные приметы на 22 июня
22 июня - Кирилла. Зацвела липа - на теплое солнечное лето. Щедрым будет медосбор.
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