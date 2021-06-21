В центральных и западных областях ожидаются грозы.

Во вторник, 22 июня в Украине будет по-настоящему жарко. На востоке страны столбики термометров поднимутся до +34°. В центральных и западных областях ожидаются грозы, однако они практически никак не повлияют на температуру, которая составит +28°...+30°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +21°, днем +31°, гроза.

Во Львове во вторник будет переменная облачность. Ночью +18°, днем +30°, гроза.

В Луцке - практически безоблачно, ночью +19°, днем +30°.

В Ривне во вторник переменная облачность, ночью +19°, днем +31°.

В Тернополе 22 июня ночью будет +19°, днем +29°, почти безоблачно.

В Хмельницком завтра будет переменная облачность, ночью +19°, днем +28°.

В Ивано-Франковске завтра будет переменная облачность, ночью +18°, днем +29°, гроза.

В Черновцах во вторник - незначительная облачность, ночью +19°, днем +28°.

В Виннице завтра будет +19°...+28°, переменная облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +20°, днем +30°.

В Черкассах завтра переменная облачность, ночью +21°, днем +30°.

В Кропивницком - переменная облачность, температура ночью +18°, днем +29°, гроза.

В Полтаве завтра температура воздуха +20°...+30°, переменная облачность.

В Одессе 22 июня - облачно с прояснениями, температура ночью +20°, днем +26°.

В Херсоне во вторник ночью +19°, днем +29°, гроза.

В Николаеве будет переменная облачность, ночью +19°, днем +29°, небольшой дождь.

В Запорожье завтра температура ночью +21°, днем +31°, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха составит +21°...+31°, переменная облачность.

В Харькове - почти безоблачно, температура ночью +21°, днем +32°.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +30°, гроза.

В Симферополе во вторник будет +17°...+25°, гроза.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +33°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +20°, днем +34°.

Народные приметы на 22 июня

22 июня - Кирилла. Зацвела липа - на теплое солнечное лето. Щедрым будет медосбор.

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Автор: Екатерина Лиманская