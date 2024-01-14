Похоже, в столицу и впрямь возвращается хорошая погода.

К Киевской области приближается "холодная осень". Температурный показатель 15 января будет колебаться в пределах нуля.

Возможно, украинцам даже повезет увидеть "плюс". Об этом свидетельствует новый прогноз погоды от Украинского гидрометцентра.

"Температура ночью 2-7° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла", - такое обещают синоптики Киевщине.

В то же время в столице будет немного прохладнее. На уровне 2-7° мороза ночью, а днем - от 4° мороза до 1° тепла.

По области завтра возможен небольшой снег, будет наблюдаться облачность. На дорогах будет скользко.

Розу ветров прогнозируют юго-западную, с порывами 7-12 м/с.

2023 год оказался самым жарким - что говорят синоптики

Синоптики и метеорологи подвели итоги погодных условий 2023 года и констатировали, что год "водяного кролика" оказался самым жарким из когда-либо достоверно зарегистрированных. Об этом говорится в анализе НАСА и Национального управления океаническими и атмосферными исследованиями.

По мнению специалистов, аномально "горячие" температуры 2023 года могут предвещать беду и углубление текущего климатического кризиса. Каждое десятилетие за последние 40 лет было теплее предыдущего, акцентируют специалисты.

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