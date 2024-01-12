Новый анализ подтверждает "беспрецедентный" рекорд, о котором сообщили ученые Европейского Союза и Организации Объединенных Наций.

Прошлый год был самым жарким из когда-либо достоверно зарегистрированных в мире, с огромным отрывом, подтвердили американские ученые.

Как пишет The Guardian, исследователи пытаются объяснить тяжесть жары и то, что она предвещает разворачивающийся климатический кризис. Прошлый год был самым жарким в мире за всю историю наблюдений, начиная с 1850 года, согласно анализу, опубликованному одновременно НАСА и Национальным управлением океанических и атмосферных исследований в пятницу, с рекордно высоким уровнем температуры океана и новым минимумом площади морского льда в Антарктике.

Гобальная температура в прошлом году была в среднем на 1,35°C (2,4F) выше, чем в доиндустриальную эпоху, что немного меньше, чем повышение на 1,48°C (2,6F), которое показали ученые ЕС, которые также обнаружили, что 2023 год был самым жарким.

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В отдельном анализе 2023 года, опубликованном в пятницу Berkeley Earth, температура в этом году на 1,54°C выше доиндустриального периода, что превышает предел потепления на 1,5°C (2,7F), который страны согласились соблюдать, чтобы избежать катастрофических последствий глобального потепления.

Сжигание ископаемого топлива и вырубка лесов привели к необычайному потеплению, которое последовало за чередой более жарких, чем обычно, лет в последние десятилетия. Каждое десятилетие за последние 40 лет было теплее, чем предыдущее, причем последние 10 лет составили самые жаркие 10 лет, когда-либо зарегистрированных. Рекордная жара в прошлом году была дополнительно вызвана Эль-Ниньо, периодическим климатическим явлением, которое нагревает некоторые части Тихого океана и повышает глобальные температуры.

Однако даже с учетом этих известных факторов ученые были ошеломлены суровостью 2023 года, который первоначально следовал ожидаемому долгосрочному потеплению, прежде чем увидеть рекорд за рекордом, уничтоженным во второй половине года. В прошлом году побит предыдущий температурный рекорд, установленный в 2016 году, на 0,15°C (0,27F), что является огромным отрывом с точки зрения климата.

"Нам очень трудно объяснить, почему 2023 год был таким теплым. То, что произошло в прошлом году, было беспрецедентным и вызывает беспокойство. Это первый год, когда я занимаюсь этим, и я гораздо менее уверен в своей способности объяснить, что происходит", - сказал Гэвин Шмидт, директор Института космических исследований имени Годдарда НАСА.

Шмидт сказал, что необходимо будет оценить дальнейшие исследования и результаты последующих лет, чтобы увидеть, есть ли другие важные факторы, но неопределенность вызывает беспокойство.

Он добавил, что 2024 год с вероятностью 50 на 50 станет самым жарким за всю историю наблюдений из-за пика Эль-Ниньо и что вероятность остаться в пределах потепления на 1,5°С, что, по словам ученых, важно для предотвращения катастрофических волн тепла, наводнений и засух.

"Мы оставляем на планете геологический след, который раньше удавалось, пожалуй, только цианобактериям. Это большое дело. Самым большим фактором, изменившим наш климат, являются выбросы парниковых газов, и очень важно понимать, что долгосрочные тенденции вызваны нашей деятельностью", - сказал Шмидт.

Глобальное потепление - последние новости

В 2023 году на Земле было так жарко, что еще до конца года Всемирная метеорологическая организация объявила его самым теплым за всю историю наблюдений. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время климатической конференции в Дубае.

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