Укргидрометцентр порадовал прогнозом относительно погоды на Киевщине: завтра будет значительно теплее, днем столбик термометра может достичь нуля.
В то же время синоптики прогнозируют облачность и небольшой снег на 14 февраля. Как известно, сегодня в Киевской области по-зимнему холодно, еще утром мороз был на уровне -9 градусов.
Завтра температура по области ночью составит 7-12°, днем будет 0-5° мороза, заявил Укргидрометцентр.
"В Киеве ночью 7-9°, днем 0-2° мороза", - прогнозируют там.
На дорогах возможна гололедица. Роза ветров - юго-западная, с порывами стихии до 7-12 м/с.
Синоптик рассказал, когда в Украине станет теплее
По словам синоптика Игоря Кибальчича, в ближайшие дни погода в Украине будет холодной. Оттепели и первых дней тепла следует ждать ближе к концу января, где-то 20 числа. Синоптик прогнозирует, что возможное потепление будут сопровождать обильные осадки: снег, мокрый снег, местами с дождем.
В то же время 12 января в Украину посетил активный холодный фронт - именно из-за него столбики термометров показывают минусовую температуру. В некоторых центральных областях температура может падать даже до -22 градусов.