На Киевщине градус температуры резко подскачет вверх после минуса, который наблюдался в субботу.

Укргидрометцентр порадовал прогнозом относительно погоды на Киевщине: завтра будет значительно теплее, днем столбик термометра может достичь нуля.

В то же время синоптики прогнозируют облачность и небольшой снег на 14 февраля. Как известно, сегодня в Киевской области по-зимнему холодно, еще утром мороз был на уровне -9 градусов.

Завтра температура по области ночью составит 7-12°, днем будет 0-5° мороза, заявил Укргидрометцентр.

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"В Киеве ночью 7-9°, днем 0-2° мороза", - прогнозируют там.

На дорогах возможна гололедица. Роза ветров - юго-западная, с порывами стихии до 7-12 м/с.

Синоптик рассказал, когда в Украине станет теплее

По словам синоптика Игоря Кибальчича, в ближайшие дни погода в Украине будет холодной. Оттепели и первых дней тепла следует ждать ближе к концу января, где-то 20 числа. Синоптик прогнозирует, что возможное потепление будут сопровождать обильные осадки: снег, мокрый снег, местами с дождем.

В то же время 12 января в Украину посетил активный холодный фронт - именно из-за него столбики термометров показывают минусовую температуру. В некоторых центральных областях температура может падать даже до -22 градусов.

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